Elizabeth II. in der Schillerstadt Erinnerungen an den Queen-Besuch in Marbach

Und eine Publikation von Eugen Ross „And where are the horses? – Eine Königin besucht Marbach“. Denn im Zusammenhang mit ihrem Besuch in der Schillerstadt entstand eine Legende, die wohl Redakteure einer Berliner Boulevardzeitung ins Leben gesetzt hatten. Sie unterstellten der Queen, weniger an Literatur, sondern mehr an den Pferden des 75 Kilometer entfernten Gestüts Marbach interessiert gewesen zu sein. In ihrem Artikel legten sie ihr deshalb die berühmten Worte in den Mund: „Wh ere are the horses?“ – „Wo sind die Pferde?“