Elizabeth II. bei Royal Windsor Horse Show Ein Termin, ganz nach dem Geschmack der Queen

Am Sonntag absolvierte die Queen einen Termin, der ganz nach ihren Geschmack gewesen sein dürfte: Bei der Royal Windsor Horse Show auf Schloss Windsor wurde die passionierte Pferdefreundin gefeiert. “A Gallop Through History“ (in etwa „Ein Parforceritt durch die Geschichte“) hieß das Programm, an dem auch die Schauspielerin Helen Mirren und der US-Star Tom Cruise teilnahmen.