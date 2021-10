Elf Festnahmen Internationale Steuerermittlungen gegen Mafiosi

In Bayern wurden vier der per Haftbefehl gesuchten Menschen festgenommen, sechs weitere in Italien und einer in Bulgarien. Diese elf Hauptverdächtigen werden nach Polizeiangaben der 'Ndrangheta zugerechnet. Die Ermittler durchsuchten in den drei Ländern 46 Wohnungen und Gebäude. Allein in Bayern waren laut Polizeipräsidium mehr als 80 Beamte von Polizei und Steuerfahndung eingesetzt, darunter auch Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos. Schwerpunkt in Bayern war der Raum Ingolstadt, wie die "Bild"-Zeitung berichtete.