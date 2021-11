Neu in Marbach: Elektrotechnik Zunke, der ingenieurgeführte Fachbetrieb rund um Elektrotechnik, Elektroinstallation, Energie- und Gebäudetechnik. Der eingetragene Innungsfachbetrieb bietet zukunftsgerichtete und sichere Elektrotechnik aus einer Hand – von kompetenter Beratung und Planung über termingerechte und zuverlässige Ausführung bis hin zu maßgeschneiderten Services und Wartungen. Inhaber Joachim Zunke richtet sein Angebot an Privat- und Gewerbekunden sowie an öffentlichen Träger.