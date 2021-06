Elektronischer Identitätsnachweis Deutsche können sich künftig per Smartphone ausweisen

Berlin - Die Menschen in Deutschland werden sich künftig per Smartphone oder Tablet offiziell ausweisen können - beispielsweise gegenüber Behörden. Der Bundesrat machte am Freitag in Berlin den Weg für den sogenannten elektronischen Identitätsnachweis frei, indem er darauf verzichtete, gegen das vom Bundestag schon beschlossene Gesetz den Vermittlungsausschuss anzurufen.