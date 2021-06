Elektronik Infineon: Chipfertigung in Europa "fast verlorene Industrie"

Ein Überblick über die Schnellteststellen im Kreis

„Am Mittwoch wurden wir überrannt“

580 Schnelltests hat das Team in der Marbacher Haffnerhalle am Tag vor dem Feiertag vorgenommen – so viele wie an keinem anderen Tag zuvor. Das lag auch daran, dass bei der Stelle am Steinheimer Kaufland die Server ausgefallen sind.