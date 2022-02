Elektromobilität FDP will E-Subventionen so bald wie möglich stoppen

Fragwürdiger Klimaeffekt in Süddeutschland

Unsere Zeitung hatte berichtet, dass sich E-Autos angesichts hoher Förderung und günstiger Leasingraten in vielen Fällen nahezu kostenlos fahren lassen. Skudelny sagte dazu, es könne niemandem vorgeworfen werden, das Geld anzunehmen, das der Staat anbietet. Allerdings entstünden durch die heutige Förderung Mitnahmeeffekte, so dass mehr Geld ausgegeben werde als nötig. Zudem sei gerade in Süddeutschland der Klimaeffekt weiterer Elektrofahrzeuge fragwürdig, da es schon jetzt an klimaneutral erzeugtem Strom fehle.