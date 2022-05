Elektromobilität Erstaunliche Allianzen

Autos aus Energiespeicher einsetzen

Auch muss jetzt schon an die Zukunft gedacht werden. So gilt bidirektionales Laden als eine Schlüsseltechnologie. Die Batterien in den Autos können beim Parken als Energiespeicher dienen, die Fahrzeuge stehen sowieso meist nur in der Gegend herum. Wenn also etwa in den Haushalten am Abend hoher Bedarf ist, wird Strom in das Netz eingespeist, in der Nacht wird das Fahrzeug dann aufgeladen. All diese Technologien sind bereits vorhanden, vieles hängt aber vom Willen ab, sie flächendeckend auch einzusetzen.