Eklat documenta: Ministerin betont Verantwortung zur Aufklärung

So unterstützt Dorn die Forderung von Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) nach einer Reform der Schau. Der Bund will ohne strukturellen Einfluss die Förderung über seine Kulturstiftung einstellen. Der Aufsichtsratsvorsitzende der documenta gGmbh, Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle, lehnt Roths Pläne hingegen vehement ab. Der SPD-Politiker kündigte kürzlich an, notfalls auf die finanzielle Unterstützung Berlins zu verzichten.