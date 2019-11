Eiszeit-Mammut aus dem Lonetal Als der Mensch die Kunst erfand

„Schmuck zu tragen, hat etwas zu tun mit Identität, mit Zugehörigkeit oder Abgrenzung von einer Gruppe, mit sozialem Status“, sagt Conard, der wissenschaftlicher Direktor des Archäopark Vogelherd ist. „Bei den archaischen Menschen war das nicht existent – bei den frühen modernen Menschen auf einmal schon.“ In den Tälern der Schwäbischen Alb hatten sie erstmals so etwas wie Kunst und Kultur. Nur wenige Tausend Jahre später schufen die Menschen in der Chauvet-Höhle in Frankreich Malereien von Wollnashörnern, später an verschiedenen Orten in Mitteleuropa Frauenstatuetten, die an die Venus vom Hohle Fels bei Schelklingen erinnern. Wissenschaftler bezeichnen diese erste, über weite Teile Europas verbreitete Kultur des Jungpaläolithikums als Aurignacien.