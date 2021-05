Eishockey-WM Unbequemer Außenseiter: DEB-Team trifft auf Kasachstan

DIE AUSGANGSLAGE: Mit drei Siegen in drei Spielen ist das deutsche Team optimal in das Turnier gestartet. Setzt der Viertelfinalist von 2019 seine Erfolgsserie in Lettland fort, zieht er mit dem starken WM-Auftakt vor zwei Jahren gleich. Bei der ersten WM unter Bundestrainer Toni Söderholm waren vier Siege in den ersten vier Gruppenspielen gelungen.