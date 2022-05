Eishockey-WM Ohne NHL-Stürmer Stützle gegen Dänemark?

Das Personal

Ausnahmestürmer Stützle ist nach seiner Verletzung vom Sieg gegen Frankreich fraglich. Als neue Alternativen kommen Stürmer Lukas Reichel und Verteidiger Leon Gawanke, beide aus der zweitklassigen nordamerikanischen Profiliga AHL, erst am Donnerstag in Helsinki an. Ob sie schon spielen, ist ebenfalls fraglich.

Das sagt Bundestrainer Toni Söderholm

"Die haben beim letzten Turnier schon gut abgeliefert als Mannschaft", sagte der 44 Jahre alte Finne mit Blick auf Olympia: "Es wird ein sehr intensives Spiel, die Dänen spielen ziemlich körperbetont, die haben ein paar größere Spieler. Der Kern ist seit ein paar Jahren zusammen."

Die Perspektive

Gleich am Freitag (15.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport) ist ein Sieg gegen Außenseiter Italien Pflicht. Am Sonntag geht es gegen Kasachstan. Die Gruppenphase endet am Dienstag gegen die Schweiz. Jeweils die ersten Vier der beiden Gruppen erreichen das Viertelfinale.