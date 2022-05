Eishockey-Weltmeisterschaft Verpasster WM-Gruppensieg - Söderholm mit Schiri-Frust

In einem hochklassigen Duell der Erzrivalen schossen Kai Wissmann (12. Minute) von den Eisbären und Stefan Loibl (16.) und Matthias Plachta (48.) von den Adler Mannheim die deutschen Tore in der regulären Spielzeit. Für die favorisierten Schweizer mit sieben NHL-Cracks waren Andres Ambühl (2.) bei seiner 17. WM-Teilnahme, Pius Suter (22.) und Denis Malgin (39.) in den 60 Minuten erfolgreich gewesen. Die Schweiz musste erstmals bei dieser WM überhaupt in die Verlängerung, in der keine Tore fielen. Im Penaltyschießen waren Nico Hischier und Damien Riat erfolgreich, für Deutschland traf niemand.