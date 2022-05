Eishockey-Weltmeisterschaft Revanche? Deutschland im WM-Viertelfinale gegen Tschechien

Holzer: "sind bereit"

In der Tat scheint das miese Auftreten bei den Olympischen Spielen im Februar nur ein Ausrutscher nach unten gewesen zu sein. Stimmung, Leistung und Wille sind in Helsinki bislang deutlich besser als in Peking und erinnern schon wieder an die WM im vergangenen Jahr in Riga, als Deutschland Vierter wurde. "Wir sind auf jeden Fall bereit für den nächsten Schritt jetzt", sagte Holzer.

Und auch der hörbar erkältete Bundestrainer ließ durchblicken, dass er mehr will. "Wir haben vieles gut gemacht, einiges müssen wir noch verbessern. Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Ich glaube, man hat gesehen dass wir bereit sind", sagte der der 44 Jahre alte Finne, der zudem froh ist, noch in Helsinki für das Viertelfinale bleiben zu können und nicht nach Tampere fahren zu müssen. "Wer einmal in beiden Städten war, weiß, dass Helsinki die schönere Stadt ist", sagte Söderholm trocken.