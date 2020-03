Eishockey-Nordamerika-Liga NHL: Draisaitl knackt erneut 100-Punkte-Marke

Längst wird diskutiert, ob Draisaitl der beste Spieler der Liga ist. "Es ist schwierig zu sagen", befand Bundestrainer Toni Söderholm, der Draisaitl von wenigen Tagen auf seiner Nordamerika-Reise traf. "Aber egal, wie man es nimmt, er ist sowieso ein absoluter Topspieler in der NHL. Er hat sein Spiel noch weiterentwickelt über das ganze Eis. Er übernimmt viel Verantwortung."

Schon in den kommenden Tagen dürfte Draisaitl seine Bestmarke von 105 Punkten aus der Vorsaison übertreffen. Insgesamt 17 Spiele in der Hauptrunde bleiben noch, um die Bilanz auszubauen. In der vergangenen Saison hatten auch seine 50 Tore nicht zur Qualifikation für die Playoffs gereicht. Jetzt liegt Edmonton auf Platz zwei der Pacific Division und darf weiter auf den Einzug in die Playoffs hoffen.

Söderholm muss dann bei der WM in der Schweiz im Mai womöglich auf den Star verzichten. Draisaitls fünfte WM-Teilnahme in Serie käme nur infrage, sollten die Oilers die Playoffs doch nicht erreichen oder früh ausscheiden. Die Entscheidung soll dann spontan fallen.