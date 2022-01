Eishockey Nico Sturm verliert mit Minnesota Winter Classic der NHL

Die Carolina Hurricanes sorgten für einen furiosen 7:4 (0:3, 2:1, 5:0)-Auswärtserfolg gegen die Columbus Blue Jackets. Nach 28 Spielminuten lagen die Gäste mit 0:4 in Rückstand – erzielten danach aber sieben Tore in Serie, fünf davon im Schlussdrittel. Seit der Saison 1995/96 sind die Hurricanes damit das siebte Team der NHL, das einen Rückstand von vier Toren noch in einen Sieg in regulärer Spielzeit drehen konnte.

