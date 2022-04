Eishockey NHL: Stützle und Seider mit Erfolgserlebnissen vor WM

Verteidiger Moritz Seider kommt in Topform zur Eishockey-Nationalmannschaft und hat die starke erste Saison in der NHL mit seinem siebten Treffer gekrönt.Beim 5:3 der Detroit Red Wings im letzten Hauptrundenspiel gegen die New Jersey Devils erzielte Seider das 2:1 und verbuchte in seiner Debüt-Saison in der besten Eishockey-Liga der Welt starke 50 Scorerpunkte.