Eishockey NHL: Stützle erzielt bei Ottawa-Sieg sein 13. Saisontor

Zum zweiten Mal in dieser Saison war Stützle in einem Spiel an drei Toren direkt beteiligt. Der gebürtige Viersener traf im ersten Drittel im Powerplay zur 1:0-Führung. Beim 2:1 im zweiten und 4:1 im dritten Spielabschnitt war Stützle jeweils mit einer Vorlage zur Stelle. Die Senators feierten ihren ersten Sieg nach zuvor fünf Niederlagen.