Eishockey NHL: Grubauers Avalanche mit zweitem Sieg gegen Las Vegas

Mit dem sechsten Sieg in Serie in der Postseason stellten die Avalanche den Rekord aus dem Jahr 1987 ein, als das Team noch in Quebec beheimatet war. Grubauer ist zudem der erste Torhüter in der Vereinsgeschichte, der sechs Siege in Serie in der Postseason feiern konnte.

© dpa-infocom, dpa:210603-99-843938/3