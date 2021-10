Eishockey NHL: Draisaitl arbeitet mit Edmonton Oilers am Startrekord

VfB Stuttgart gegen 1. FC Union Berlin

Als die Schwaben zuletzt gegen Union gewannen

Am Sonntag spielt der VfB Stuttgart gegen Union Berlin. In unserer Reihe „Legendenspiele“ blicken wir zurück auf einen denkwürdigen Abend in der Saison 2016/2017, als der VfB den Berlinern im Topspiel der zweiten Liga keine Chance ließ .