Eishockey München nach Corona-Pause in DELsiegreich - Haie in Krise

In der von der Pandemie gebeutelten Liga fanden am Freitag wieder nur vier Spiele statt. Aktuell sind die Iserlohn Roosters und neuerdings auch der ERC Ingolstadt nach mehreren Infektionen nicht spielfähig. Am Freitag besiegten die Augsburger Panther zudem Aufsteiger Bietigheim 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) und die Straubing Tigers Bremerhaven 5:1 (3:0, 1:0, 1:1).

