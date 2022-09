Eishockey Favoriten, Freiluftspiele, Frankfurt - DEL vor Saisonstart

Wo sind die Spiele zu sehen?

Magentasport zeigt alle Spiele live. Die Auftaktpartie zwischen den Kölner Haien und dem EHC München am Donnerstag (19.30 Uhr) ist frei empfangbar. Ansonsten ist ein Magentasport-Abo (für Nicht-Telekom-Kunden ab 9,95 Euro pro Monat) notwendig.

Welche Auswirkung hat die Energiekrise auf die energie-intensiven Arenen und die Sportart?

Zunächst wohl keine. Zumindest hoffen das die Clubs. Die meisten Verträge mit Hallenbetreibern sind langfristig. Wohl erst bei den Verhandlungen zu möglichen Verlängerungen dürften sich die immens gestiegenen Strompreise auch negativ auf die Clubs als Mieter auswirken. Unklar ist, ob mögliche Sponsoren im Zuge der Energiekrise abspringen, um Gelder zu sparen. Gerade erst wurde eine DEL-Kommission zum Thema Nachhaltigkeit gebildet. Was diese genau macht, ist aber unklar.

Was ist sonst noch wichtig?

Es gibt wieder Freiluftspiele. In diesem Jahr sogar mehrere. Am 3. Dezember stiegt das offizielle Winter-Game im Kölner Fußball-Stadion. Die Haie treffen dann auf die Adler Mannheim. In die Heimstätte des 1. FC Köln weichen die Haie zudem am 22. Dezember gegen Bremerhaven und am 8. Januar gegen Augsburg aus. In der Zeit pausiert die Fußball-Bundesliga und die Haie kompensieren damit Termin-Probleme in ihrer angestammten Heimat Lanxess-Arena.