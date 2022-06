Eishockey Draisaitl mit Oilers ausgeschieden - Sturm im NHL-Finale

Mit den Edmonton Oilers verlor der 26 Jahre alte Kölner auch das vierte Duell mit den favorisierten Colorado Avalanche und verpasste damit den Einzug in die Final-Serie um den Stanley Cup. Das 6:5 nach Verlängerung in Edmonton war der notwendige vierte Sieg für die Gäste aus Denver in der Best-of-seven-Serie. Der Siegtreffer gelang Artturi Lehkonen 79 Sekunden nach Beginn der Verlängerung.