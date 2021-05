Eishockey Deutsches Spektakel zum WM-Auftakt: 9:4 gegen Italien

Auf das deutliche 9:4 (2:2, 5:0, 2:2) gegen die corona-geplagten Azzurri folgt am Samstagmittag gegen Norwegen (11.15 Uhr/Sport1) die härtere Aufgabe. Gegen die nach 15 Corona-Fällen ersatzgeschwächten Italiener ohne Chefcoach waren am Freitag in Riga der zum besten Spieler der Deutschen Eishockey Liga gekürte Marcel Noebels gleich zweimal (35. Minute/39.) sowie Tom Kühnhackl (16.), Moritz Müller (19.), Tobias Rieder (25.), Frederik Tiffels (28.), Lukas Reichel (38.), Matthias Plachta (43.) und Leo Pföderl (49.) erfolgreich.