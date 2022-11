Eishockey Knapper Auftaktsieg für DEB-Team beim Deutschland Cup

Talente und Rückkehrer im Fokus

Im Fokus des Bundestrainers stehen in Krefeld eher die Talente oder Rückkehrer wie Frankfurts Dominik Bokk und Kölns Maximilian Kammerer, die nach guten Leistungen zuletzt in der Deutschen Eishockey Liga mal wieder eine Chance im Hinblick auf die WM im kommenden Mai in Tampere bekamen. Auch dann trifft Deutschland in der Vorrunde wieder auf Dänemark.