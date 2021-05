Eishockey-Bundestrainer Söderholm mahnt trotz Aufschwung: "Noch viel Arbeit"

Zwar habe Deutschland die Silbermedaille bei Olympia 2018 gewonnen, in Leon Draisaitl einen der aktuell besten Stürmer, in Philipp Grubauer einen der besten Torhüter der Welt und in Tim Stützle und Moritz Seider internationale Top-Talente. "Es geht bei uns aber nicht nur um die Topstars, sondern darum, dass die Masse von Spielern breiter und die Masse an Spielern besser und besser wird", sagte Söderholm weiter.