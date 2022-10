Eisenbahnerstreik Viele Züge in Großbritannien stehen still

Verkehrsministerin Anne-Marie Trevelyan signalisierte auf dem Parteitag der konservativen Tories in Birmingham Kompromissbereitschaft. Weitere Streiks bei der Bahn seien "das Letzte, was das Land brauche", sagte die Politikerin dem "Telegraph" zufolge und rief die Gewerkschaften auf, an den Verhandlungstisch zu kommen. Es werde einen "Deal" geben, mit dem alle zufrieden sein könnten. Trotz der weitgehenden Privatisierung der Bahnen in Großbritannien ist die Regierung für einige Rahmenbedingungen zuständig.