Einzigartiges aus Erdmannhausen Einzigartige Honigperlen sind Genussneuheit

Das Bittere bei all dem Jubel über den Durchbruch: „Die erste Perle war pappsüß. Das ging gar nicht“, erzählt Carmen David-Deckert lachend. Dies zu ändern war daraufhin die neue Aufgabe – und auch die meisterte das Paar. „Ab da wurde es richtig spannend und arbeitsreich“, berichtet der 44-Jährige. Laboranalysen mussten durchgeführt, EAN-Codes beantragt, Etiketten und Flyer hergestellt werden. Um Letzteres kümmert sich die Erdmannhäuserin übrigens selbst. Sie kommt passenderweise aus der Werbung. Des Weiteren wurden erste gehobene Restaurants gefunden, die bereits mit den Honigperlen aus Erdmannhausen kochen: Die Schwabenstube in Freiberg, das Maerz & Maerz in Bietigheim, die Marktwirtschaft in Besigheim sowie die Krone in Hoheneck. Im Januar besuchte das Paar des Weiteren seine erste Messe, die Trendset in München, wo sie ihre Honigperlen erstmals internationalem Publikum vorstellen konnten. Mehr als 20 weitere Messen und Events hätten in diesem Jahr folgen sollen, doch die Corona-Pandemie macht dem aktuell einen Strich durch die Rechnung. Tatenlos blieb und bleiben die beiden Bienen-Freunde, die im Übrigen Völker in Erdmannhausen, Berglen, Asperg, Winnenden, Leutenbach und Böblingen haben, aber trotzdem nicht. „Wir justieren gerade nach und passen unsere Produkte an und entwickeln sie weiter“, erklärt Carmen David-Deckert. So darf man sich in naher Zukunft auf weitere spannende Geschmacks- und Genusserlebnisse durch diese kleinen, runden und schlonzigen Perlen freuen.