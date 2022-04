Einzelkritik zum VfB Stuttgart Zwischen Note Zwei und Fünf – der VfB bietet ein breites Spektrum

Im ersten Durchgang hatte der VfB Stuttgart bereits nach drei Minuten die erste vielversprechende Chance: Nach Zuspiel von Tiago Tomas setzte Chris Führich seinen Versuch allerdings über das Gehäuse der Gastgeber (xG=16,2). In der Folge entwickelte sich eine zerfahrene Partie. Beide Teams leisteten sich einige kleine Fehler, die zunächst aber nicht bestraft wurden. Dann allerdings bekamen die Schwaben einen Handelfmeter zugesprochen. Sasa Kalajdzic blieb cool – und verwandelte den fälligen Strafstoß präzise (25.). In der 40. Minute hatte Omar Marmoush die Riesenchance zum 2:0, als er allein auf Stefan Ortega zulief – doch der Ägypter schoss den Ball aus zwölf Metern mit rechts am linken Pfosten vorbei (xG=30,8). So ging es mit dem 1:0 für die Gäste in die Kabinen.