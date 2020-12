Einzelkritik zum VfB Stuttgart Waldemar Anton und Orel Mangala führen den VfB in die nächste Runde

Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat im DFB-Pokal-Spiel gegen den SC Freiburg mit 1:0 gewonnen und steht in der nächsten Runde. Im Baden-Württemberg-Duell übernahmen die Schwaben früh das Kommando und gingen durch Sasa Kalajdzic auch verdient in Führung (15.). Nach Wiederbeginn zeigten sich die Gäste verbessert, der VfB hatte teilweise seine liebe Mühe mit den Freiburgern. Am Ende brachten die Schwaben die Führung in diesem Pokalfight aber über die Zeit.