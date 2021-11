Einzelkritik zum VfB Stuttgart Viermal Note Fünf beim FC Augsburg

Im ersten Durchgang übernahm der Club aus Cannstatt direkt die Initiative – und ging in der siebten Minute durch einen trockenen Flachschuss von Chris Führich in Führung. Es sah nach einem dominanten Auftritt der Schwaben aus – bis erneut das Verletzungspech zuschlug: Sowohl Torschütze Führich als auch Verteidiger Marc Oliver Kempf mussten noch vor der Pause verletzt ausgewechselt werden. Dazu fing sich das Matarazzo-Team den Ausgleich – nach einem Eckball war Reece Oxford (30.) zur Stelle. Mit dem 1:1 ging es auch in die Kabinen.