Einzelkritik zum VfB Stuttgart Viele Fünfer in der Defensive – viel zu wenig für den FC Bayern

Im ersten Durchgang agierte der Club aus Cannstatt keineswegs ängstlich und setzte die Gäste immer wieder in deren Hälfte unter Druck. Die erste große Gelegenheit in der 19. Minute vergab Serge Gnabry für den FCB. Sechs Zeigerumdrehungen später kam Omar Marmoush für den VfB zum Abschluss – der Flachschuss des Ägypters verfehlte das Tor von Manuel Neuer allerdings um einige Meter. Anschließend erhöhte der Rekordmeister stetig den Druck – und belohnte sich in der 40. Minute, als Serge Gnabry sehenswert zum 1:0 für den Branchenprimus traf. Mit diesem Zwischenstand ging es auch in die Kabinen.