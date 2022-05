Einzelkritik zum VfB Stuttgart So schlugen sich die VfB-Profis beim beachtlichen Remis

Im ersten Durchgang trat der Club aus Cannstatt couragiert auf – und ging bereits in der 8. Minute durch Tiago Tomas in Führung. Immer wieder nutzten die Schwaben die sich bietenden Räume für gefährliche Konter. Omar Marmoush (xG=24%) vergab frei vor Bayern-Keeper Manuel Neuer gar das 2:0 für die Gäste (23.). In der Folge wurde der FCB indes immer stärker. Der Druck auf die VfB-Defensive um Torhüter Florian Müller, der einige Male sehenswert parieren konnte, wurde immer größer. Folgerichtig drehte der bereits feststehende Deutsche Meister die Partie noch vor dem Seitenwechsel. Nach einem Eigentor von Konstantinos Mavropanos (35.) erzielte Thomas Müller (44.) das 2:1 für die Gastgeber (xG=22,6%). Mit diesem Spielstand ging es auch in die Kabinen.