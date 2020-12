Einzelkritik zum VfB Stuttgart Silas Wamangitukas Galavorstellung ebnet dem VfB den Weg

Dortmund/Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat im Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund an diesem Samstag eine starke Leistung gezeigt – die Schwaben spielten sich teilweise in einen Rausch und gewannen völlig verdient mit 5:1 (1:1). Somit hat die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo nach elf Spieltagen 17 Punkte in der Fußball-Bundesliga auf der Habenseite – 14 davon hat die Elf auf fremdem Platz geholt. Der Trainer schickte ligaweit die jüngste Startelf der Saison ins Rennen (22,8 Jahre).