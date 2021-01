Einzelkritik zum VfB Stuttgart Silas Wamangitukas Eiseskälte sichert Punkt gegen die Fohlen

Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat sich von Borussia Mönchengladbach mit 2.2 getrennt. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit machte die unnötige Grätsche von Borna Sosa den Unterschied. Stindl gab sich vom Punkt keine Blöße (35.), verwandelte seinen fünften Elfmeter in Folge sicher. „Den Elfmeter haben wir hergeschenkt“, bemängelte VfB-Sportchef Sven Mislintat bereits in der Pause. Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie an Fahrt auf. Der VfB kam durch Nicolas Gonzalez, der das 3000. Tor in der Bundesliga-Geschichte des VfB erzielte, zum Ausgleich.