Einzelkritik zum VfB Stuttgart Silas Wamangituka und Co. brillieren beim 1. FC Nürnberg

Nürnberg/Stuttgart - Am 33. und vorletzten Spieltag gastierte der VfB Stuttgart beim 1. FC Nürnberg. Nach 90 Minuten stand für die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo mit dem 6:0 der zweite Kantersieg in Folge zu Buche. Bereits am vergangenen Mittwoch hatten die Schwaben im heimischen Stadion gegen den SV Sandhausen mit 5:1 gewonnen. Da im Parallelspiel der 1. FC Heidenheim in letzter Sekunde mit 2:1 gegen den Hamburger SV gewonnen hat, kann der VfB nur noch theoretisch vom zweiten Platz verdrängt werden.