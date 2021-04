Einzelkritik zum VfB Stuttgart Sasa Kalajdzic und Co. hängen bei RB Leipzig in der Luft

Im ersten Durchgang musste der Club aus Cannstatt früh einen Rückschlag verkraften: Naouirou Ahamada sah in der 14. Minute nach Zuhilfenahme des Videobeweises die Rote Karte. Der 19-jährige Franzose war mit offener Sohle und auf Höhe des Schienbeins in seinen Leipziger Gegenspieler Amadou Haïdara eingestiegen – eine korrekte Entscheidung. Bis zum Halbzeitpfiff verteidigte der schwäbische Aufsteiger leidenschaftlich. So ging es mit einem 0:0 in die Kabinen.