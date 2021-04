Einzelkritik zum VfB Stuttgart Philipp Förster und Co. verzweifeln am effektiven VfL Wolfsburg

Es war eine erste Hälfte zum Vergessen für den schwäbischen Aufsteiger: Erst vergab Sasa Kalajdzic (9.) eine hundertprozentige Torchance; Koen Casteels parierte den harmlosen Flachschuss des Österreichers, der frei vor dem Gehäuse des Gegners aufgetaucht war. In Führung gingen stattdessen die Niedersachsen – Xaver Schlager vollendete aus der Distanz unhaltbar für Gregor Kobel (13.). Anschließend bot sich dem VfB in der 26. Minute die Gelegenheit zum Ausgleich. Doch wieder war es Casteels, der den Handelfmeter von Philipp Förster parierte. Nur drei Zeigerumdrehungen später zeigte sich der VfL wieder effektiv. Nach Flanke des Ex-VfB-Profis Josip Brekalo war Wout Weghorst mit dem Kopf zur Stelle. So ging es mit 0:2 in die Kabinen.