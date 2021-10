Einzelkritik zum VfB Stuttgart Mavropanos und der pure Wille gegen die TSG Hoffenheim

Im ersten Durchgang hatten die Weiß-Roten zunächst zweimal großes Glück, als Andrej Kramaric und Ihlas Bebou gute Gelegenheiten für die Kraichgauer vergaben. In der 18. Spielminute erzielten die Schwaben das erste Tor – mehr oder minder aus dem Nichts: Es war Marc Oliver Kempf, der nach einem Eckball goldrichtig stand und den VfB mit 1:0 in Führung köpfte. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Kabinen.