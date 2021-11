Einzelkritik zum VfB Stuttgart Kein VfB-Profi besser als Note Drei

Im ersten Durchgang starteten die Gastgeber kontrolliert, aber nicht allzu zwingend in die Begegnung. Borna Sosa und Roberto Massimo kamen zu Abschlüssen. Plötzlich aber gingen die Gäste aus dem Nichts in Führung: Masaya Okugawa (19.) tauchte frei vor VfB-Keeper Fabian Bredlow auf – und versenkte das Spielgerät eiskalt im Gehäuse. Hiroki Ito hatte das Abseits beim Zuspiel auf den Torschützen denkbar knapp aufgehoben. In der Folge fiel beiden Teams offensiv nicht wirklich viel ein. So ging es mit 0:1 in die Kabinen.