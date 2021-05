Einzelkritik zum VfB Stuttgart Kalajdzics Köpfchen und Bredlows Paraden bringen den Sieg

Im ersten Durchgang musste der VfB eine schwungvolle und aggressive Anfangsphase der Gäste überstehen. Doch mit dem zweiten strukturierten Angriff gingen die Stuttgarter in Führung. Sasa Kalajdzic legte mit seiner sechsten Torvorlage auf Philipp Förster ab, der traf zum 1:0 (11. Minute). Im weiteren Verlauf kamen die Augsburger zu den besseren Abschlüssen. Doch Fabian Bredlow, der für den verletzten Gregor Kobel zwischen den Pfosten stand, vereitelte alle Versuche und so ging es mit der knappen Führung für den VfB in die Pause.