Einzelkritik zum VfB Stuttgart Gegen Union Berlin zeigen Endo und Co. ihre Kämpfernatur

Schon vor dem Anpfiff ereilte den Verein mit dem Brustring eine Hiobsbotschaft: Orel Mangala verletzte sich beim Aufwärmen und fiel mit muskulären Problemen aus. Für ihn rückte kurzfristig Philipp Förster in die Startelf. Direkt zu Beginn musste der Aufsteiger dann auch noch das 0:1 hinnehmen: Marvin Friedrich war in der vierten Minute nach einem Freistoß mit dem Kopf zur Stelle. Im weiteren Verlauf taten sich die Weiß-Roten schwer und fanden im ersten Durchgang nicht richtig in die Partie.