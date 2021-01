Einzelkritik zum VfB Stuttgart Gegen Mainz 05 zeigen sich Sosa und Co. äußerst effektiv

Im ersten Durchgang ging es direkt kampfbetont und intensiv zur Sache. Große Gelegenheiten blieben indes zunächst Mangelware. Nach gut 25 Minuten musste Jubilar Gonzalo Castro, der an diesem Freitagabend sein 400. Bundesliga-Spiel bestritt, verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Für den VfB-Kapitän kam Philipp Forster in die Partie. In der Folge blieb es eine zerfahrene Begegnung, sodass es torlos in die Kabinen ging.