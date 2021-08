Einzelkritik zum VfB Stuttgart Gegen die SpVgg Greuther Fürth leitet Wataru Endo den Sieg ein

Im ersten Durchgang zappelte der Ball früh im Netz der Gäste – doch der Treffer von Mateo Klimowicz in der sechsten Spielminute fand zurecht keine Anerkennung. Roberto Massimo hatte zuvor klar im Abseits gestanden. Bereits nach neun Minuten musste Atakan Karazor ausgewechselt werden – für den Aufräumer im Mittelfeld kam Philipp Klement in die Partie. Im weiteren Verlauf nahm der VfB das Heft des Handelns immer mehr in die Hand – und belohnte sich durch zwei schöne Treffer durch Wataru Endo (30.) und Philipp Klement (36.). Mit dem Spielstand von 2:0 ging es auch in die Kabinen.