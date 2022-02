Einzelkritik zum VfB Stuttgart Für viele Profis reicht es nur zu einer 4,5

Im ersten Durchgang begannen die Gastgeber sichtlich nervös. Nach sieben Minuten gab es bereits den vierten Eckball für die SGE – und dieser führte zum frühen 0:1 durch Evan Ndicka. Der VfB zeigte sich fünf Minuten später erstmals gefährlich vor dem Frankfurter Tor; doch der Versuch von Orel Mangala wurde von Kevin Trapp entschärft. In der Folge fuchste sich der schwäbische Traditionsverein allerdings immer mehr in die Begegnung – und belohnte sich mit dem 1:1 durch Waldemar Anton (42.). Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Kabinen.