Einzelkritik zum VfB Stuttgart Durchweg starke Noten für die VfB-Elf – Sosa ragt erneut heraus

Nach der Pause nahm der VfB wieder das Heft des Handels in die Hand. Knapp 60 Prozent Ballbesitz dokumentierten das. Doch es blieb weiterhin ein Mangel an Genauigkeit festzuhalten. Auch wenn der VfB die Augsburger streckenweise einkesselte, wirklich gefährlich wurden die Schwaben nicht. 17 Torschüsse hatten die VfB-Akteure bis zur 60 Minuten gesammelt, Augsburg nur sechs – doch zwei davon waren Treffer. Das Spiel verflachte zusehends, was den Gästen in die Karten spielte. Die 55 785 Zuschauer mussten bis zur 79. Minute warten, ehe der Ausgleich fiel. Marmoush legte sich einen Freistoß zurecht und verwandelte sehenswert links oben in den Knick. Jetzt hatte der VfB wieder Blut geleckt, wollte mehr. Und bekam es auch. Tiago Tomas machte aus spitzem Winkel das 3:2 – die Arena kochte. Und diesmal hielt die Führung bis zum Schlusspfiff.

Unser Datencenter | Noten für die Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool. Der xG-Wert (xG steht für „Expected Goals“, zu deutsch: „zu erwartende Tore“) wertet Torchancen, beziehungsweise Abschlüsse auf das Tor. Mit ihm kann bei jeder Torchance klar bestimmt werden, wie hoch die Wahrscheinlichkeit war, dass der Ball von diesem Punkt aus im Tor landet.