Einzelkritik zum VfB Stuttgart Durchweg gute Noten – und die Zwei für den Spielmacher

Nach der Pause war es wieder der VfL, der das Mehr an Spielanteilen hatte. Das Tor erzielte Stuttgart. Nach einem Angriff über die linke Seite legte Tanguy Coulibaly in den Rückraum ab, Philipp Förster traf zum 2:0. Der VfB zeigte sich im Spielverlauf bissig, setzte Nadelstiche. Omar Marmoush, ausgeliehen vom VfL Wolfsburg, verschoss sogar in lässiger Manier noch einen Strafstoß. Doch die Führung hielt bis Spielende.