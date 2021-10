Einzelkritik zum VfB Stuttgart Dreimal Note Zwei gegen Borussia Mönchengladbach

Nach der Pause gab die Borussia vor 41.608 Zuschauern weiter den Ton an; doch der VfB schaffte es zunächst, keine Großchancen der Gastgeber zuzulassen. Nach 69 Minuten rettete Konstantinos Mavropanos mit einer spektakulären Grätsche gegen Alassane Pléa und verhinderte so den Rückstand. In der Schlussphase verteidigte der VfB das 1:1 mit viel Leidenschaft – und reist so mit einem Punkt im Gepäck zurück nach Stuttgart.