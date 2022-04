Einzelkritik zum VfB Stuttgart Die VfB-Profis zwischen 2,5 und 4,5 – zu wenig gegen den BVB

Nach der Pause vergab Tiago Tomas nach einer Freistoßflanke von Chris Führich das 1:1 (xG=25). Tonangebend war in dieser Phase jedoch das Team von Borussia Dortmund, das sich allerdings zunächst keine großen Gelegenheiten herausspielen konnte. Dann aber, in der 71. Minute, war es wieder der in der Anfangsphase der Begegnung eingewechselte Julian Brandt, der völlig unbewacht zum 2:0 einschießen konnte und die Partie so für die Borussia entschied. In der Folge hatte Borna Sosa noch zwei starke Torraumszenen – ein Treffer für den VfB sollte indes nicht mehr fallen. Es blieb beim 2:0 für den BVB.