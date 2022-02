Einzelkritik zum VfB Stuttgart Die 2,5 für Doppelpacker Tiago Tomas und viel Mittelmaß

Nach der Pause agierte der VfB weiter mit guter Einstellung. Tomas sorgte für den verdienten Ausglich. Aber postwendend ging Leverkusen durch Adli erneut in Führung. Diesen knappen Vorsprung brachten die Hausherren in die Schlussphase. Um dann durch Floran Wirtz kurz vor Schluss mit dem 3:1 den Deckel auf die Partie zu machen. In der 88. Minute konnte Tomas noch Ergebniskosmetik betreiben und erzielte das 2:3 aus VfB-Sicht. Wiederum nur wenige Sekunden erzielte Schick für Leverkusen den 4:2-Endstand.